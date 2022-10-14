Kütahya'da “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde 185 kişiye eğitim verildi

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlilerince “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde 161'i anne ve anne adayı olmak üzere toplam 185 veli ve okul öğretmenine eğitim verildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde veli ve öğretmenlere yönelik, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulunda 21 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 27 kişiye, Kadir Adlım Ortaokulunda 69 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 76 kişiye, Emine Arıoğul ilkokulunda 32 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 36 kişiye, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda 39 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 46 kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca “En İyi Narkotik Polisi Anne” sunumu yapılmış, "İki Ekmek" isimli kısa filmi izlettirilmiş, "UYUMA" uygulaması tanıtımı yapılmıştır” denildi.