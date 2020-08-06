Kütahya'da en kapsamlı Korona denetimi

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilde eş zamanlı olarak en yoğun Korona virüs (Covid-19) denetimi Kütahya'da da gerçekleştirildi.

Kütahya Vali Yardımcıları Mustafa Güney ve Halil İbrahim Ertekin beraberindeki heyet ile birlikte Atatürk Bulvarı ve Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan iş yerlerini denetledi. Berber, kuaför ve taksi durakları ile kafeleri gezen denetim ekipleri iş yerlerinin yönetmeliğe uygunluğunu denetlerken işveren ve çalışanların maske takma konusunda da uyarılarda bulundu.

Denetimler ile ilgili bilgi veren Vali Yardımcısı Mustafa Güney, "Bugün İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile en yoğun denetimlerimizi gerçekleştirdik.Kütahya'da Türkiye yapılan üzerinde bir denetim ekibi oluşturduk. 70 kişiden oluşan 13 ayrı ekibimiz sürekli denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu ekip bugüne kadar bin 430 işletmeyi denetledi. Bugün Kütahya il merkezinde yaklaşık 150 kişilik bir ekiple 642 iş yerini denetimden geçirdik.Amacımız vatandaşımıza, esnafımıza zorluk çıkartmak değil. Sağlık için güzel bir Kütahya oluşturmak. Aslında halkımızın dikkat edeceği hususlar basit. Maska, mesafe ve temizlik. Bunlara dikkat etiğimiz sürece biz bu virüs belasını yeneriz" dedi.