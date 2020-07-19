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Kütahya'da, 'Engel tanımıyor, balık tutuyorum' etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Öğrenci Birimi’nin organizasyonunda, engellilerin ve refakatçilerinin sosyal mesafe, maske, eldiven ve dezenfektan kullanılarak katılabileceği ‘Engel tanımıyor balık tutuyorum’ sloganı ile balık tutma yarışması yapılacak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Öğrenci Birimi'nin organizasyonunda, engellilerin ve refakatçilerinin sosyal mesafe, maske, eldiven ve dezenfektan kullanılarak katılabileceği ‘Engel tanımıyor balık tutuyorum' sloganı ile balık tutma yarışması yapılacak.


En büyük balık tutma, en çok balık tutma (kilo) ve en çok balık tutma (sayı) olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek yarışma 21 Temmuz 2020 Salı günü saat 16.00'da Evliya Çelebi Yerleşkesi içindeki büyük gölet alanında kayıt ve bilgilendirme aşaması ile başlayacak, 17.00-18.00 saatleri arasındaki yarışmanın ardından ödül töreni ile sona erecek.

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