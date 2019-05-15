Kütahya'da Engelliler Haftası kutlamaları

Kütahya'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Tertip Komitesi tarafından il protokolünün katıldığı geniş çaplı program düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen programa; Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı daire müdürleri, engelliler ve yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını yapan Vali Ömer Toraman, Kütahya'da engellilere yönelik özveriyle çalışan birçok dernek olduğunu belirtti. Vali Toraman, Engelliler Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulmasıyla birlikte engelliler için faaliyette bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarının tek bir çatı altında buluşturularak kuvvetlerin birleştirildiğini ve bu sayede istişare zemini oluşturulduğunu söyledi. Engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik hayatta daha görünür olması yönünde Türkiye'nin çok ciddi yol kat ettiğine dikkat çeken Vali Toraman, önemli bir zihniyet değişimi yaşandığını aktardı.

Düzenlenen etkinliklerin farkındalık oluşturacağının altını çizen Toraman, “Engelli vatandaşlarımızın huzurlu, mutlu ve güvende olmalarını temin edebiliyorsak vazifemizi yapıyoruz demektir. Aksi takdirde yürüttüğümüz hizmetleri sorgulamamız lazım. Bu ve benzeri etkinliklerin niteliğinin ve etkisinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bunların muhakkak düşüncemizde dahi olsa bir değişime yol açacağına, farkındalık oluşturacağına inanıyorum” diye konuştu.

Engelli ailelerin duygu ve düşüncelerini paylaştığı program, Dumlupınar Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Biriminin de aralarında oluğu engelli bireyler yararına faaliyet gösteren kuruluşların tanıtım videoları ile devam etti. Ayrıca birimin hazırlamış olduğu “Dünden Bugüne Engelliler” konulu sergi açılışı da yapıldı.

Programın son bölümünde üniversitenin içinde gerçekleştirilen erişebilirlik çalışmaları sonucu belge almaya hak kazanan binaların Bedesten, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Kapalı Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzunun erişebilirlik belgeleri Belediye Başkanı Alim Işık tarafından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan'a sunuldu.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, birimin düzenlediği Empati Ligi basketbol maçlarına katılarak destek veren Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu, Elektronik Spor Topluluğu, Matematik Topluluğu, Büyüdüm Çocuk Oldum Topluluğu ve maçlarda ikinci olan Engelsiz Öğrenci Birimine madalyalarını; Empati Ligi'nde şampiyon olan Umut Spor Engelli Basketbol Takımı'na birincilik kupasını sunarak tebrik etti.