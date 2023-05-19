Kütahya'da esnaf ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik

Kütahya'da pazar esnafı ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik yaşandı.

Cuma pazarına giden CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, İYİ Parti İl Başkanı Nurhan Sunel, Gelecek Partisi İl Başkanı Serdar Seven, CHP ve Demokrat Partisi üyeleri, pazar içinde broşür dağıtarak dolaşmaya başladı. Bu sırada esnaflar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, PKK dışarı" şeklinde slogan attı. Gerginliğin büyümesi üzerine emniyet güçleri araya girerek olayın büyümesini engelledi. İttifak üyeleri de, "Hizbullah dışarı" şeklinde slogan attı.

Pazarcılar ile Millet İttifakı üyeleri arasında dün de gerginlik yaşanmıştı.