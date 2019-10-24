Kütahya'da esnaflar dernek kurdu

Kütahya'da Ali İhsan Özdemir başkanlığında kurulan Esnaf Derneği faaliyetlerine başladı.

Amaçlarının ilin ekonomisine dernek olarak da katkıda bulunmak olduğunu belirten Başkan Özdemir, "Bizler, esnaf kardeşlerimizin ticari, ekonomik, hukuki, ahlaki ve kültürel içerikli herhangi bir sorunla karşılaşıldığında kamu kurum ve kuruluşlarla problemin çözümü için diyalog kurmak istiyoruz. Ticaret ve esnaf odalarıyla iş birliği yaparak ilimizle ilgili sosyal ve kültürel projeler üretmek. Rızkının peşinde olan helal haram ayrımını hayatı boyunca gözeten, kazandığı zaman şükreden zor durumlarda olduğu zamanlarda hayır dileyen ve sabır gösteren, sabahları iş yerinde besmele ile başlayıp akşam şükür ile kepenk indiren onurlu ve mümtaz şahsiyetli esnaf kardeşlerimizle birlikte Kütahya'mızın sosyo kültürel zenginliklerinin artmasını sağlamak. Bizlere siyasi ve ticari sahada üzerimize bir görev düştüğü taktirde Kütahyamızı en güzel şekilde temsil etmek" dedi.

Dedrneğin yönetim kurulu şu şekilde oluşmuştu: Ali İhsan Özdemir, Emine Banu Özdoğalarlı, İsmail Koç, Ahmet Saygıner, Hüseyin Acar, Selim Küçük ve Havva Aydın.