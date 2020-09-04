Kütahya'da etkinliklere katılan okullara Kurumsal Gelişim Rozeti

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından nitelikli uygulamaların tanıtılması ve paylaşılması, eğitimde kalitenin arttırılması, kurumlar arası iş birliğinin sağlanması, gelişen eğitim yöntem ve teknikleri ile eğitim teknolojileri hakkında farkındalığın arttırılması amacıyla hazırlanan Kütahya Eğitim Vizyon belgesi çerçevesinde kurumların gerçekleştirmiş oldukları çalışmalara yönelik dijital rozet uygulaması hayata geçirildi.

İL Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Kütahya Eğitim Vizyonu kapsamında hazırlanan portal üzerinden kurumlar gerçekleştirmiş oldukları çalışmaları sisteme kayıt ederek kurumsal hafızanın oluşmasına katkı sağladılar. Dijital rozet uygulamasının rekabet alanı olarak değil, bir kurumsal gelişim aracı olarak içselleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Kütahya Eğitim Vizyon belgesinde belirlenen hedeflere yönelik olarak kurumlarımız tarafından okul çapında bin 457 etkinlik, il çapında 437 etkinlik, ulusal çapta düzenlenen 146 etkinliğe katılım, uluslararası çapta düzenlenen 23 etkinliğe katılım sağlanmıştır. Merkez ilçede okullarımız tarafından kurumsal gelişim faaliyetleri kapsamında düzenlenen toplam 2 bin 63 etkinliğe 276 bin 415 öğrenci ve öğretmen katılım sağlamıştır” denildi.