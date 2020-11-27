Kütahya'da eTwinning ödül töreni

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Toplantı Salonundaki eTwinning ödül töreninde kalite etiketi alan öğretmen ve idarecilerin ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin Hakan Durum, İrfan Kanık, İslam Aktepe, Rıdvan Acar ve Zeki Atik tarafından takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit törende yaptığı konuşmada, içinde bulundukları zorlu süreçte değerli çalışmaları yapan öğretmenleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

eTwinning faaliyeti hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” eTwinning faaliyeti, Avrupa'da 34 ülkedeki Eğitim Bakanlığı ile oluşturulmuş "Avrupa Okul Ağı"na bağlı "Merkezi Destek Servisi" tarafından koordine edilmektedir. İlimizde eTwinning portalına kayıtlı 1079 öğretmenimiz bulunmaktadır, 2016 yılından bu yana 536 öğretmenimiz tarafından toplam 1219 proje yürütülmüştür. Kasım 2020 itibariyle 194 öğretmenimiz tarafından 212 proje aktif olarak yürütülmektedir. 2018-2019 yıllarında 14 okulumuz "eTwinning School" etiketi almaya hak kazanmıştır. Bu yıl ise 14 okulumuz "eTwinning School" etiketi başvuru yapma hakkı elde etmiştir. Ödüllerini verdiğimiz 2019 yılında ilimizden 17 tanesi Avrupa Kalite Etiketi olmak üzere toplam 53 proje ödül almıştır. 2020 yılında ise 73 tanesi ulusal ve 34 tanesi Avrupa olmak üzere toplam 107 proje kalite etiketi almaya hak kazanmıştır” İfadelerine yer verildi.

“ eTwinning School Olmaya Hak Kazanan Okul Listesi”

Hediye Güral Anaokulu, Ali Güral Lisesi, Köprüören Tek Termik Ortaokulu, Kütahya Bilim Sanat Merkezi, Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulu, Tavşanlı Subaşı ilkokulu, Gediz Altınkent Ortaokulu ve Gediz Atatürk Ortaokulu