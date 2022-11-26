Kütahya'da ev ve süs hayvanları satışı yapan esnaflara yönelik eğitim semineri

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 13. maddesi çerçevesinde ev ve süs hayvanları satışı yapan esnaflara yönelik eğitim semineri düzenlendi. Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim semineri, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner hekimleri, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile birlikte gerçekleştirildi.

Eğitime katılım sağlayan kursiyerlere sertifikalarının verilmesiyle seminer sona erdi.