Kütahya'da Evde Sağlık Hizmet Birimi personeli ödüllendirildi

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda Evde Sağlık Hizmetleri ödül töreni düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Vekili Op. Dr. Mehmet Fatih Ekici, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcımız Dr. Levent Onat katıldı.

Törende, Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi ve İl merkezimizde bulunan sağlık kurumları bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmet Birimlerinde çalışan personele sağlık hizmet sunumunda göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılarından dolayı Başarı ve Teşekkür Belgeleri takdim edildi.