Kütahya'da Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne kayıtlı aktif 2 bin 846 hasta bulunuyor

Kütahya'da düzenlenen Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri değerlendirme komisyonu toplantısında, il genelinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne kayıtlı aktif 2 bin 846 hasta bulunduğu belirtildi.

Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Fatma UZ, İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Erşan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz.Dr. Ahmet Çakır, Kütahya Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı Kütahya Şubesi üyelerinin ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi personellerinin katılımı ile 2022 Yılının Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2021 yılı çalışmaları değerlendirilerek 2022 yılı için planlamalar yapıldı. İl genelinde evde sağlık hizmetleri birimine kayıtlı, aktif 2 bin 846 hastanın kurumlarla işbirliği içerisinde ziyaret edilip ihtiyaçlarının belirlenerek giderilmesi noktasında yapılması gereken hususlar kararlaştırıldı.