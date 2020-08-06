İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da evin çatısında bin 530 gram kubar esrar ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir evin çatısında bin 530 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir evin çatısında bin 530 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Erikli köyü Taşdibi mevkiinde H.K. isimli şahsın evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği yönünde Kom Şube Müdürlüğünce duyum alınması üzerine Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Balıköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erikli köyü Taşdibi mevkiinde bulunan Z.K.‘ya ait ev, eklentileri ve müştemilatında yapılan arama sonucunda evin çatısında 5 kilogramlık yağ bidonu, kilim üzerinde serili ve siyah poşet içerisinde bin 530 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.