Kütahya'da evinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanıp çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan Y. S. isimli şahıs ile irtibatlı olduğu tespit edilen A. T. isimli şahıs hakkında yapılan çalışmalar neticesinde Gediz ilçesinde ikamet ettiği anlaşıldı. Şüpheli şahıs aynı gün Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, şahsın evinde yapılan aramada, 10 adet sentetik ecza,1 adet bong,1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.