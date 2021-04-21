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Kütahya'da evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Evlilik Öncesi Danışma ve Eğitim Programı hazırlandığı bildirildi.


Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında hazırlanan eğitim programı Vali Ali Çelik başkanlığında, psikolog ve sosyal çalışmacıların katılımıyla istişare edildi. 3 saat sürecek eğitimde 4 temel başlık ele alınacak. Eğitim ve danışmanlık programında aile içi iletişim, sağlıklı aile kavramı, aile içi roller, yasal hak ve sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapılacak.


Şiddetle başlamadan mücadele etmenin önemine değinen Vali Ali Çelik, “Eğitimlerimizde süreklilik geliştirmeliyiz. Başvuru beklemeden biz ulaşmalı, görev ve sorumluluk üretmeli, geri bildirim almalıyız. Bir çocuğun hayatını değiştirmeye vesile olabileceğinizi unutmayın” dedi.

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