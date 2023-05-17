Kütahya'da “Fark Et Harekete Geç Değer Kat" isimli projenin kapanış şenliği

Kütahya Bahattin Çini Özel Eğitim Meslekokulu'nda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Engelsiz Hayat Topluluğu İşbirliği ile yürütülen 'Fark Et Harekete Geç Değer Kat ' isimli projenin kapanış şenliği gerçekleştirildi.

"Kütahya'nın Değerleri" temalı duvar boyama çalışması ve matematik seferberliği çerçevesinde yapılan "Matematik Sokağı" etkinliğine katılan öğrencilere katılım belgesi verildi. Okul Müdürü Mehtap Kınalıbaş, yapılan proje ile öğrencilerin Kütahya'nın değerleri ile ilgili farkındalık kazanmasını amacladıklarını, ayrıca yapılan “Matematik Sokağı” ile bir özel eğitim okulu olarak matematik seferberliğine katıldıklarını ve etkinliğin öğrencilere üniversite öğrencileri ile etkileşim fırsatı vermesinin üniversite okumaya onları teşvik edeceğine inandığını, ayrıca özel öğrencilerin yapabildikleri ile görünür olmasının onların özgüvenlerini geliştirdiğini ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, toplum olarak duyarlı olup öğrencilere fırsat verildiğinde çok güzel işler yapabileceklerine inandığını belirterek, herkesi engelsiz bir yaşam için paydaş olmaya davet etti.