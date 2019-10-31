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Kütahya'da FEGEP öğretmen eğitimi tamamlandı

Kütahya’da Fen Eğitiminde Astronomi Bilgi ve Becerilerini Geliştirme Projesi (FEGEP) eğitimi gerçekleştirildi.

Kütahya'da Fen Eğitiminde Astronomi Bilgi ve Becerilerini Geliştirme Projesi (FEGEP) eğitimi gerçekleştirildi.


Kütahya Bilim Sanat Merkezi'ndeki projede 47 öğretmen katılımcı olarak yer aldı.


5 öğretim görevlisi ve 2 proje eğitimcisi tarafından katılımcılara eğitim verildi. Prof. Dr. Faruk Soydugan, e-Seminer yöntemiyle eğitimini gerçekleştirdi. Bu eğitimde astronomi konusunda atölye çalışmaları ve gece gözlemleri de yapıldı. Projede eğitim veren Doç. Dr. Memduh Sami Taner, Prof. Dr. Faruk Soydugan, Doç Dr. Ersin Karademir, Doç. Dr. Serkan Sevim, Dr. Öğr. Üyesi Metin Altan, İ. Ege Taner ve Ömer Manap'a, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muhsin Kaymak tarafından teşekkür belgesi verildi.

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