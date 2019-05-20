Kütahya'da 'Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü' coşkusu

Kütahya Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı dolayısıyla 'Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Kütahya Belediyesi önünden başlayarak Atatürk Bulvarı boyunca devam eden yürüyüş için toplanan binlerce Kütahyalı, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ve Tugay Bandosu eşliğinde Atatürk Bulvarında marşlar söyleyerek yürüdüler.

Fener Alayına katılan tüm protokol ve hemşehrilerine teşekkür eden Kütahya Belediye Başkanı Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ''İnşallah her yıl daha fazla katılım sağlanarak Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü'müzü daha kapsamlı yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Fener Alayı Gençlik Yürüyüşü'ne, Kütahya Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren jimnastik, atletizm, halter, boks, bisiklet ve basketbol branşlarında 300'e yakın sporcuda katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Fener Alayı Gençlik Yürüyüşü'ne; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.