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Kütahya'da fidan dikim etkinliği

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü’nce Kent Ormanı’nda öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü'nce Kent Ormanı'nda öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.


Fidan dikim etkinliğinde ilk önce fidan dikiminin nasıl yapılacağı Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere anlatıldı. Kendi elleriyle fidanları toprağa diken ve can suyu veren öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.


Ağaç ve orman sevgisinin çocuklardan başlayarak, tüm topluma anlatılması için çalışmalarını sürdüren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yarınlara daha yeşil bir dünya bırakmak için fidan dikim etkinlikleri düzenliyor.

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