Kütahya'da fidan dikimi

Fidanların temsili olarak toprakla buluşturulduğu törene, Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Murat Kırbaç, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, STK Temsilcileri, bazı Daire Müdürleri ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.

15 Temmuz'un ülkemizin geleceği için bir dönüm noktası olduğunu ve bu uğurda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması amacıyla fidan dikim etkinliğin düzenlendiğini belirten Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Şehit olan vatandaşlarımızın vatan sevdası burada diktiğimiz fidanlarda hayat bulacak. Birliğimize, berberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım” dedi.

“Bizlere düşen, 15 Temmuz'daki birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi muhafaza etmek, çocuklarımıza, gençlerimize o eşsiz ruhu anlatmak ve geleceğe taşımaktır“ diyen Vali Ali Çelik,”15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur. 15 Temmuz'da vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra Kütahya 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanına Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri tarafından fidanlar dikildi ve ilk can suları verildi.