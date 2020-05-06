İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da fidanlar evlere teslim

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle fidanlar vatandaşlara evlerinde teslim edildi.


Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Ağaçlandırma Şefliği Korona virüs tedbirleri kapsamında Kumarı Mahallesinde adreslere tek tek giderek 500 adet kestane, 250 adet badem ve 250 adet ceviz olmak üzere toplam 1.000 adet fidanı vatandaşlara evlerinde teslim etti. Ayrıca vatandaşlar Toprak Muhafaza ve Ağaçlandırma Şefi Zeynep Aksu tarafından fidanları nasıl dikim yapacakları konusunda da bilgilendirildi.


Yeşili seven, ormanları koruyan, yarınların daha temiz ve güzel bir ortamda yaşamasına katkı sağlamak için gönüllü çalışan vatandaşların çoğalmasını isteyen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün yaptığı fidan dağıtımı, Kumarı Mahallesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.