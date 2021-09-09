Kütahya'da fizyoterapistler buluşması

Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla, Kütahya'daki fizyoterapistler ve ergoterapistler bir araya geldi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından düzenlenen etkinlikte Rektör Vural Kavuncu, "Hareket ve enerjimizin destekleyicileri, yaşam kalitesinin mimarları fizyoterapistlerimizin Dünya Fizyoterapistler Günü kutlu olsun" dedi.

Kutlama programına Rektör Vural Kavuncu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, fizyoterapistler ve ergoterapistler katıldı.