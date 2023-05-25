Kütahya'da fuhuş batağına sürüklenen 3'ü yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı

Kütahya polisinin düzenlediği operasyonda fuhuş batağına sürüklenen 3'ü Özbek uyruklu 4 kadın fuhuş batağından kurtarıldı, 5'i il merkezinde, 1'i Eskişehir'de olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğimizce fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesine yönelik yaklaşık olarak 2 aylık projeli çalışma sonucu 5'i İl merkezinde 1'i Eskişehir'de olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, mağdur şahsa ait bir adet pasaport, şüpheliler arasında gelen müşterilerden alınan paraları pay edildiğine dair ajanda, 18 bin 370 TL, 500 dolar, 17 bin som (Özbek para birimi),ziynet eşyası, çeşitli dijital materyaller ele geçirilirken, 3'ü Özbek uyruklu 4 mağdur kadın kurtarılmıştır. Planlı operasyon neticesinde, Ş.K(34), C.S.Ö(27), N.N(32), M.N(26 Özbek), M.Ö(24), İ.Ş(31), olmak üzere 6 şüpheli, 4 mağdur ve 183 bilgi sahibi olmak üzere 192 şahsa adli işlem yapılmış, 2 gün gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs adliyeye intikal ettirilmiştir” ifadelerine yer verildi.