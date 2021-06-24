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Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da, 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kütahya'da, 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 ay izlenen şüpheliler İ.K. (66), V.İ. (59), M.A.T. (62), T.V. (57), K.A. (49) ve İ.B. (36) savcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheliler polisteki ifadelerinin ardından 'Fuhşa teşvik', 'aracılık' ve 'yer temin etmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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