Kütahya'da gasp iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, gasp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı İlce Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şaban Dede Mesire alanında akşam saatlerinde araç içerisinde oturan M.E. ve Z.A.'nın 2 telefon, bir altın bileziğin gasp edilmesine ilişkin çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışma sonucu tesbit edilen 4 şüpheli, eş zamanlı operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alındılar. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.Ç., E.T., A.Y. ve E. K. isimli zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. (27), S.Ç. (20) tutuklanırken, E.T. (18) ve A.Y. (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.