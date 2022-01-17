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Kütahya'da 'Gebe Bilgilendirme Sınıfları ve Okulları'ndaki personele eğitim

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’nce “Gebe Bilgilendirme Sınıfları ve Okulları"nda görevli personele eğitim verildiği bildirildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nce “Gebe Bilgilendirme Sınıfları ve Okulları"nda görevli personele eğitim verildiği bildirildi.


İl Sağlık Müdürlüğü'nce, gebeleri doğuma hazırlamak, doğum korkularını azaltmak, normal doğuma teşvik etmek ve gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla il ve ilçe genelinde kurulmuş olan "Gebe Bilgilendirme Sınıfları ve Okulları"nda görevli personele 3 gün eğitim verildi.

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