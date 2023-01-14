Kütahya'da geçen yıl 12 bin 147 asayiş olayında 13 bin 9 şüpheli şahıs yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2022 yılında meydana gelen 12 bin 147 asayiş olayında 13 bin 9 şüpheli şahsın yakalandığı, olayların yüzde 95,1'inin aydınlatıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “2 bin199 malvarlığına karşı işlenen olayda bin 531 şüpheli şahıs yakalanmış, olayların yüzde 83,6'sı aydınlatılmıştır. 5 bin 989 kişilere karşı işlenen olayda 8 bin 719 şüpheli şahıs yakalanmış, olayların yüzde 97,3'ü aydınlatılmıştır. 628 hırsızlık olayında 636 şüpheli yakalanmış, olayların yüzde 72,61 aydınlatılmış, 109 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 150 evden hırsızlık olayında 140 şüpheli yakalanmış, olayların yüzde 64,7 si aydınlatılmış, 31 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Alınan güvenlik önlemleri sayesinde evden hırsızlık olaylarında yüzde 0,7 azalma sağlanmıştır.110 işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayında 153 şüpheli yakalanmış, olayların yüzde 89,9'u aydınlatılmış, 33 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.16 oto hırsızlığı olayında 28 şüpheli yakalanmış, olayların yüzde 100'ü aydınlatılmış, 3 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Alınan güvenlik önlemleri sayesinde oto hırsızlığı olaylarında yüzde 33,3 azalma sağlanmıştır. 40 yağma olayında 39 şüpheli yakalanmış, olayların yüzde 100'ü aydınlatılmış, 9 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Alınan güvenlik önlemleri sayesinde yağma olaylarında yüzde 7 azalma sağlanmıştır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.