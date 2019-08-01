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Kütahya'da geçen yıl 236 ton bal üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayımlanan Hayvancılık İstatistiklerine göre, Kütahya’da 2017 yılında 221 ton olan bal üretiminin 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 6,5 artarak 236 ton olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayımlanan Hayvancılık İstatistiklerine göre, Kütahya'da 2017 yılında 221 ton olan bal üretiminin 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 6,5 artarak 236 ton olduğu bildirildi.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'daki toplam bal üretiminin Türkiye'deki üretimin yüzde 0,2'sine karşılık geldiğini, Kütahya'nın bu üretim ile Türkiye'de en fazla bal üretimine sahip 63., Ege Bölgesinde 7. il konumunda olduğunu söyledi.


Akyol,” Kütahya ilçelerine bakıldığında en fazla bal üretimi yapılan 3 ilçe sırasıyla Altıntaş 58 ton, Merkez 50 ton ve Simav 33 ton olurken, en az bal üretimi yapılan 3 ilçe Emet 1 ton, Şaphane 1 ton ve Domaniç 2 ton olmuştur” dedi.

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