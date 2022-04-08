Kütahya'da geçen yıl 238 aileye 12 milyon 569 bin TL kredi desteği verildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylülerinin kırsal alanlarda kalkındırılması ve yaşam kalitesinin arttırılması için hibe destekli kredi vermeyi sürdürüyor.

Orman Köy İlişkileri Şube Müdürü Jale Güven ve Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal başkanlığında oluşturulan komisyonlar tarafından köylerde yaşayan ve kredi kullanmak isteyen vatandaşların katılımıyla gerçekleşen kura çekimleri ile hibe destekli kredi kullanmaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu.

Simav'da düzenlenen toplantılarda, Söğüt Köyünde 46 kişinin katılımı ile 9 aileye süt koyunculuğu, Sarıkaya Köyünde 8 kişinin katılım ile 5 aileye süt koyunculuğu, Hisarbey Köyünde 39 kişinin katılımı ile 9 aileye süt koyunculuğu, Gılmanlar Köyünde 16 kişinin katılımı ile 5 aileye süt sığırcılığı ve Kiçir köyünde 20 kişinin katılım ile 5 aileye motorlu testere, 1 aileye traktör kredi desteği verildi. Kredi tespitleri devam ediyor.