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Kütahya'da geçen yıl 3 tiyatro salonunda 81 eser ve 143 gösteri sergilendi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK) yayımladığı Sinema ve Tiyatro İstatistiklerine göre; Kütahya’da geçen yıl 3 tiyatro salonunda 81 eser ve 143 gösteri sergilendi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK) yayımladığı Sinema ve Tiyatro İstatistiklerine göre; Kütahya'da geçen yıl 3 tiyatro salonunda 81 eser ve 143 gösteri sergilendi.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2017-2018 sezonunda Kütahya'da 3 tiyatro salonunda bin 374 koltuk bulunduğunu, ildeki 3 tiyatro salonunun 3'ünün de çok amaçlı salon olarak yapıldığını ve bu salonların tamamında havalandırma sistemi bulunduğunu ifade etti.


Akyol,” Kütahya en fazla tiyatro salonu bakımından Türkiye'de 37. il, Ege Bölgesi illeri arasında 6. il konumdadır. En fazla oynanan eser sayısında, Kütahya toplam 81 eser ile Türkiye'de 21., Ege Bölgesi illeri arasında 4. il konumundadır. En fazla gösteri sayısında, Kütahya toplam 143 gösteri ile Türkiye'de 31., Ege Bölgesi illeri arasında 6. il konumundadır. En fazla seyirci sayısına bakıldığında ise Kütahya 74 522 seyirci ile Türkiye'de 18., Ege Bölgesi illeri arasında 4. il konumundadır. Kütahya ilinde oynanan eserlerin tamamı yerlidir” dedi.

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