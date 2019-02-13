Kütahya'da geçen yıl 59 bin 284 dekar alana şeker pancarı ekimi yapıldı

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, şeker pancarı üretiminin Kütahya için büyük önem taşıdığını, bu nedenle özellikle şeker pancar üretimini artırmayı hedeflediklerini ifade ederek; şeker pancarı üretiminde münavebe yapma ve bu münavebede üreticilere yine gelir getirici ürünleri münavebede kullanmayı bunu da yerel projeler ile desteklenmesi hususunda çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kurt, ”İlimizde bin 245 çiftçimiz tarafından 59 bin 284 dekar alanda şeker pancarı tarımı yapılmaktadır. Bu yıl uygulayacağımız İl Özel İdaresi kaynakları ile finanse edilen 2019 Yılı Altıntaş İlçesi Toprak ve Su Analizi ile Toprak Verimliliğinin Arttırılması projesi ile çiftçilerimizin üretiminin önemli girdilerinden olan bitki besin elementlerinin kullanımını, toprak kirliliğinin engellenmesi ve doğru gübre kullanımı ve şeker pancarında kalite ve verimlilik artışını sağlama projesi hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Çiftçi Toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, Altıntaş İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Koşmaz, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ahmet Nedim Bayrakdar ve üreticiler katıldı.