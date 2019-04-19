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Kütahya'da geçen yıl canlı hayvan değeri yüzde 29,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2018 yılında Kütahya’da canlı hayvan değerinin, bir önceki yıla göre yüzde 29,3 artış göstererek 1,6 milyar TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2018 yılında Kütahya'da canlı hayvan değerinin, bir önceki yıla göre yüzde 29,3 artış göstererek 1,6 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı.


Kütahya'nın bu değerle en yüksek canlı hayvan değerine sahip 39. il konumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,” Kütahya'nın canlı hayvan değerinin Türkiye canlı hayvan değeri içindeki payı yüzde 1,1'dir. Kütahya Ege Bölgesi illeri arasında en yüksek canlı hayvan değerine sahip 7. il konumundadır. Kütahya ilinin canlı hayvan değerinin Ege Bölgesi'nin canlı hayvan değeri içindeki payı yüzde 6,9'dur. 2017 yılında Kütahya ilinde 2 bin 207 TL olan kişi başına canlı hayvan değeri 2018 yılında yüzde 28,0 artış göstererek 2 bin 825 TL olmuştur. Kütahya, diğer iller ile kıyaslandığında kişi başına canlı hayvan değeri en yüksek olan 34., Ege Bölgesi illeri arasında 3. il konumundadır” dedi.

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