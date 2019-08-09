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Kütahya'da ‘Geleceğin Sınıflarında STEM Eğitimi' konulu Erasmus projesi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Geleceğin Sınıflarında STEM Eğitimi” konulu Erasmus+ KA101 Projesinin Ulusal Ajans tarafından kabul edildiği bildirildi.


Projenin toplam bütçesinin 44 bin 256 Euro (275 bin) TL olduğunu açıklayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri; “Projemizin konsorsiyum üyeleri Merkez Ağaçköy Ortaokulu, Merkez Evliya Çelebi İlkokulu, Simav Osmanbey Ortaokulu, Gediz Erdoğmuşlar Ortaokulu ve Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'nden oluşmaktadır. Proje kapsamında okullarımızdan 2 öğretmenimiz İspanya'nın Barselona kentinde STEM Eğitimi, 2 öğretmenimiz de Belçika'nın Brüksel kentinde FCL (Geleceğin Sınıfları) Eğitimi olmak üzere toplam 24 öğretmenimiz eğitim alacaktır” dediler.

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