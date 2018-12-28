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Kütahya'da ‘Genç Sesler' musiki etkinliği

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulları Genç Sesler musiki etkinliğine katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç sesler musiki etkinliği il finali 9 imam hatip okulundan 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler söyledikleri ilahiler, şiirler ile gönüllerin birincisi olurken, davetlilere de müzik ziyafeti sundu. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan yarışmada, Yarışma jüri başkanı Serkan Saruhan, final öncesi yarışma hakkında bilgiler verdi.


Yarışmada genç sesler kulakların pasını silerken, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de öğrencileri yalnız bırakmadı.(EFE)

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