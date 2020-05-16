İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da Gençlik Haftası kutlamaları

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlamalar gerçekleştirildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlamalar gerçekleştirildi.


Pandemi kuralları çerçevesindeki kutlamalar Akkent Mahallesinde ve Kütahya Modern Sitesinde yapıldı. Programda mehteran ve halk oyunları ekiplerinin yaptıkları gösteriler büyük ilgi gördü. Gösteri esnasında vatandaşlar balkon ve pencerelerden salladıkları Türk Bayraklarıyla programa destek verdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.