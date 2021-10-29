Kütahya'da gıda işletmeleri denetleniyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Türkiye genelinde uygulamaya konulan gıda denetim seferberliği kapsamında Kütahya'da gıda denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda oluşturulan 2'şer kişilik 8 ekip halinde sürdürülen denetimlerde günlük 35 işyerinde denetim gerçekleştirilen denetimler üretim, satış ve toplu tüketim yerleri olmak üzere 3 farklı kategoride yapılıyor. Denetimlerde iş yeri hijyeni, mutfak temizliği, ürünlerin son kullanım tarihleri, personel düzeni gibi birçok kontrol referansı bulunuyor.

Gerçekleştirilen denetlerde memnun olduklarını ifade eden işletmeler ise pandemi döneminde özellikle hijyen ve sağlık konularında azami dikkat gösterdiklerini, müşterilerinin sağlığı konusunda denetimleri desteklediklerini ifade etti.