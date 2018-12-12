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Kütahya'da Girişimcilikte Önce Kadın Proje ve Yarışması

Kütahya Halk Eğitimi Merkezinde Girişimcilikte Önce Kadın Proje ve Yarışması bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen; Girişimcilikte Önce Kadın projesinin amacının, el emeği, göz nuru ürünlerin bilgi iletişim teknolojisinin getirdiği yeniliklerle satışının kolaylaştırılması ve hobi olarak başlanan birçok çalışmanın gelir getirici bir faaliyete dönüşmesini sağlayarak, meslek sahibi olmayan kadınların ekonomik hayata katılımlarını özendirmek ve ailenin refah düzeyini artıracak ek gelire kavuşmalarına olanak sağlamak olduğunu belirtti.


Ezen, proje yarışmasına katılmak ve yarışma şartları hakkında bilgi almak için tüm katılımcıları Halk Eğitimi Merkezine beklediklerini ifade etti.(EFE)

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