"Kütahya'da gizli veya açıktan herhangi bir ittifak anlaşması yok"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya'da ittifak konusunda kimse ile gizli veya açıktan herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Çetinbaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra oluşan Yenikapı ruhunun neticesinde ortaya konan Cumhur ittifakının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Çetinbaş, "Ülkemizin bekası, çocuklarımızın geleceği adına ortaya konan bir ittifaktan söz ediyoruz. Bu Yerel Seçimlerle salt olarak ilgili bir ittifak değildir. Hem Genel Merkezimizin, hem de Milliyetçi Hareket Partisi yetkili kurullarının ortaya koyduğu çalışmalar neticesinde Kütahya'mızda yerel seçimlerle ilgili Merkez İlçesinde bir ittifak söz konusu değil” dedi.

"Seçim çalışmalarımız çok iyi gidiyor"

Seçim yarışını demokratik temayüller ve karşılıklı anlayış çerçevesinde gerçekleştireceklerini vurgulayan Başkan Çetinbaş, ”Ancak bunun ortaya konan Cumhur ittifakına herhangi bir zarar vermesinin önleyicisi ve teminatı olarak kendimi ve siyasi partimi görüyorum. Seçim çalışmalarımız çok iyi. Yaklaşık 25 günü aşan bir süredir sahadayız. Hemşehrilerimizin belediye başkan adayımıza olan ilgisi, teveccühleri ve beklentileri bizi son derece memnun ediyor.Millete, hizmete dayalı insan odaklı AK Parti belediyeciliğinin yine AK Parti kadrolar tarafından ortaya konacağını düşünen kıymetli hemşehrilerimiz belediye başkan adayımıza oldukça yoğun bir ilgi gösteriyor. Ayrıca Ahmet Sami Kutlu geçmişte elde ettiği çevresi, nezaketi, naif kişiliği, insanlara değer veren yaklaşımıyla bu ilgi ve alakayı arttırıyor. Bundan ziyadesiyle memnunuz ve bu süreçte kıymetli hemşehrilerimizin göstermiş olduğu ilgi bizi ziyadesiyle memnun etmiş durumda” diye konuştu.

"İttifak her yerde açık olurken Kütahya'da niye gizli olsun?"

Başkan Çetinbaş, Ahmet Sami Kutlu'nun adaylığıyla ilgili kamuoyundaki, "Acaba Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında gizli bir ittifak mı var?" şeklindeki soruya da cevap verdi. Çetinbaş, "İttifak konusunda bizim kimse ile gizli veya açıktan bir anlaşmamız yok. Kendi kadrolarımızla seçim çalışmamızı siyasi partimize yakışır bir şekilde ortaya koyuyoruz. Her yerde açık anlaşma yapılırken niye Kütahya'da gizli yapılsın? Gizliye ne ihtiyaç varmış? Gizlenecek ne var ki?" ifadelerini kullandı.

Çetinbaş, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının bir hafta içerisinde açıklanacağını sözlerine ekledi.