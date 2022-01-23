İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da gol sesi çıkmadı

TFF 3.

Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor ile Bursa Yıldırımspor, Dumlupınar Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karlı havada oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı


Lig 1. Grup'ta mücadele veren Belediye Kütahyaspor ile Bursa Yıldırımspor, karlı havada karşı karşıya geldi. İki takım da maça kontrollü başlarken, Belediye Kütahyaspor topa daha çok hakim olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Kontra ataklarla gol arayan Bursa temsilcisi, bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.


İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Yıldırmspor'un bir topu direkten dönerken, son dakikalarda Belediye Kütahyaspor baskı kursa da aradığı golü bulamadı ve maç başladığı gibi golsüz bitti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.