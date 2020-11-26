Kütahya'da günlük 4 bin kişinin test sonucu beklemeksizin sonuçlandırılacak

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya’ya Covid-19 salgını mücadelesinde kullanılmak üzere yeni bir PCR cihazı alımı gerçekleştirildiğini belirtti.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya'ya Covid-19 salgını mücadelesinde kullanılmak üzere yeni bir PCR cihazı alımı gerçekleştirildiğini belirtti.
Yeni PCR cihazı alınmasıyla Kütahya Covid -19 testi çalışan cihaz sayısının 3'e çıktığını söyleyen İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Bu 3 cihaz sayesinde günlük ortalama 4 bin kişinin test sonucu beklemeksizin sonuçlandırılabilecektir. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.