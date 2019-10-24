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Kütahya'da güreş müsabakaları madalya töreni

Kütahya’da yapılan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arası güreş müsabakaları sonuçlandı.

Kütahya'da yapılan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arası güreş müsabakaları sonuçlandı. Dereceye giren öğrenciler için madalya töreni düzenlendi.


Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından; öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden de gelişmelerinin desteklemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında spora ilgili ve yetenekli öğrencileri desteklemek, geleceğin nitelikli ve ahlaklı sporcuların yetiştirilmesine katkı sunmak ve fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında 30 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen güreş müsabakaları sona erdi.


Müsabakalarda dereceye giren öğrencilere madalyalarını İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur, İbrahim Sak, Mehmet Zorlu ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Halil Girgin verdiler. İlde başarılı olan güreşçiler bölge turnuvasına katılacaklar.

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