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Kütahya'da 'Güvenli alan logosu uygulaması' başlıyor

Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Kütahyalılar’ın alınan tedbir ve kuralları uygulamada hassas davrandığını belirterek, Covid-19 mücadelesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Kütahyalılar'ın alınan tedbir ve kuralları uygulamada hassas davrandığını belirterek, Covid-19 mücadelesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.


“Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen denetimler hakkında da bilgiler veren Güney, “Amacımız vatandaşımıza, esnafımıza zorluk çıkarmak değil. “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” mottosuna uygun bir Türkiye için maske, mesafe ve el temizliğinde farkındalık oluşturmak. Vatandaşlarımızdan bu 3 kuralı uygulamada azami gayret göstermelerini istiyoruz” diye konuştu.


Güney, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer iş yerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art arda yapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan” logosu verileceğini söyledi.

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