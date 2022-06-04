İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da Güvenlik Görevlilerine, “KAAN Uygulaması Geliştirme” eğitimi

Kütahya’da güvenlik görevlilerine, “KAAN Uygulaması Geliştirme” eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya'da güvenlik görevlilerine, “KAAN Uygulaması Geliştirme” eğitimi verildiği bildirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri 1.Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Sait Kartopu ve Halil Kısalar tarafından Kütahya Belediye Başkanlığı Hezar Dinari Kültür Merkezinde toplam 965 özel güvenlik görevlisi, 60 kişi kurum, kuruluş yetkilisi ve 37 genel kolluk personeline KAAN Projesi Geliştirme Eğitimi verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.