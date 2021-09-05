Kütahya'da “Güzel sanatlar konuşuyor” etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, “Tasarımcı Mohamed Samir'in Tipografik Afişleri Üzerine Bir İnceleme” konulu seminer düzenledi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve “Güzel Sanatlar Konuşuyor” adlı etkinlik serisinin bir parçası olan seminerde konuşmacı Arş. Gör. Hidayet Irmak Artan katılımcılara yaptığı açıklamalarda,” Çağdaş tipografik afiş tasarımlarında tipografinin özgün kullanımı oldukça sık görülmeye başlanmıştır. Buna son örneklerden biri Mohamed Samir'in tasarımlarındaki Arap harflerinin kullanımıdır. Afiş tasarımı denince akla ilk gelen illüstrasyon ve yazının oluşturduğu bir kompozisyondur. Ancak günümüzde bu durum farklı bir noktaya gelmiştir. Çağdaş afiş tasarımlarına bakıldığında tipografinin tasarımın bir parçası olarak kullanılmasından çok, tasarımın kendisi olarak kullanıldığı görülmektedir. Fakat bu afişlerin geneli Latin harfleriyle oluşturulmaktadır. Samir'in tasarımlarında Arap harflerini kullanması farklı bir yeniliktir. Bu yeniliğin ise özellikle Batı ve Avrupa'da bilinirliğinin az olması bir problem olarak görülmektedir” dedi.

Sunumunda Samir'in afişlerinden de örnekler gösteren Artan, “Sonuç olarak, tipografik afiş tasarımlarının Latin Harfleri ile sınırlı olmadığı gösterilecektir. Latin harfleri dışındaki bir alfabenin kullanımı ile belki de daha etkileyici tipografik afiş tasarımları yapılabileceği ortaya konmuş olacaktır” dedi.

Etkinliğin sonunda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya, Arş. Gör. Hidayet Irmak Artan'a gerçekleştirdiği sunum için teşekkür etti.