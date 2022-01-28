İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da hastanelerde “Afet Ve Acil Durum Planı Uygulayıcı” eğitimi

Kütahya’da hastanelerin afetlere hazırlıklarının güncel tutulması kapsamında yapılan eğitimlerden 2022 yılı 1.

Kütahya'da hastanelerin afetlere hazırlıklarının güncel tutulması kapsamında yapılan eğitimlerden 2022 yılı 1. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulayıcı eğitimi düzenlendi.


Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Verilen eğitim ile hastanelerin bu anlamda yetişmiş personel sayısı artırılmıştır. Eğitimlerden alınan bilgilerin planların hazırlama sürecinde kullanılmasının yanında, her yıl düzenli olarak yapılan masa başı ve saha tatbikatları çalışmalarında da teorik bilgiler pratiğe dökülmüş olacaktır. Eğitim sonunda katılım sağlayan personellere sertifikaları verilmiştir” denildi.

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