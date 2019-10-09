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Kütahya'da ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri'

Kütahya’da gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Şenliklerinde görücüye çıkan eserler katılımcılardan tam not aldı.

Kütahya'da gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Şenliklerinde görücüye çıkan eserler katılımcılardan tam not aldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen şenliklerin açılışında yaptığı konuşmada; “ Açılan bu sergide değişik el sanatları ürünlerimiz var. Kütahya'mız aynı zamanda Hayat Boyu Öğrenme kurumları içerisinde başka illerde olmayan Olgunlaşma Enstitüsüne de sahip bir il. Olgunlaşma Enstitüsünde yöresel el sanatlarımızın geçmişten geleceğe ulaştırılması için değişik araştırma ve geliştirme çalışmalarının da yapıldığı bir kurum” dedi.


Kütahya'da açılan 243 okuma-yazma kursunda 3 bin 591 vatandaşa okuma-yazma belgesi verdiklerini beliren Başyiğit,” Bunun yanında geçen yıl açtığımız kurslarla yaklaşık 65 bin vatandaşımıza kurslarla eğitim ve belge verdik. Bu kurslara emeği geçenlere, katılanlara, destek olanlara ve herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu


Vali Yardımcısı Kenan Eskin, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan serginin açılışını yaptı.


Hayat Boyu Öğrenme Şenliklerinde kursiyerler hünerleri sergiledi, kurs belgelerini aldı, halk oyunları gösterisi sundu.

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