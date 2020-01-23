Kütahya'da Hayrettin Karaca anısına fidan dikme etkinliği

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gediz ilçesinde TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın anısına fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Muhsin Kaymak ve Hakan Gölpınar, Şube Müdürleri Ali Küçükçakır, İbrahim Sak, İbrahim Aybek, Zeki Atik'in katılımlarıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğünün bahçesine fidan dikildi.

Gediz ilçesinde ise İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Konuyla ilgili İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “ Toprak Dede olarak tanıdığımız doğa ve ağaç sevgisi denince ilk aklımıza gelen Hayrettin Karaca'ya Allah'tan rahmet diliyor, öğrencilerimizin ve gelecek nesillerimizin doğayı, ağacı onun kadar sevmelerini temenni ediyoruz” denildi.