Kütahya'da hayvan hırsızlığına 5 gözaltı

Aslanapa ilçesine bağlı Ada köyünde ikamet eden Ö.C. isimli şahsa ait hayvan ağılından, 13 koyun ve 10 kuzu olmak üzere toplam 23 adet küçükbaş hayvanının çalınması olayı ile ilgili olarak, Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, şüpheli F. Ş isimli şahsın hayvan ağılında yapılan aramada, çalınan hayvanlar bulunarak hayvan sahibi Ö.C.'ye teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 3'ü tutulama talebiyle çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol Şartıyla, diğer 2 şüpheli şahıs ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.