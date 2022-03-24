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Kütahya'da hekim dışı sağlık personeline eğitim

Kütahya’da yenidoğan ölümlerini azaltabilmek ve temel yenidoğan bakım hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla hekim dışı sağlık personeline yönelik 3.

Kütahya'da yenidoğan ölümlerini azaltabilmek ve temel yenidoğan bakım hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla hekim dışı sağlık personeline yönelik 3. Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi verildiği bildirildi.


Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Yenidoğan ölümlerini azaltabilmek, temel yenidoğan bakım hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla ülke genelinde yenidoğan bakımında standardizasyonu ve güncel bilgilerin kullanılmasını sağlamak için hekim dışı sağlık personeline yönelik 3. “Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi 22-23 Mart tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğümüzde yapılmıştır” denildi.

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