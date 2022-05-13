Kütahya'da Hemşireler Günü etkinliği

Kütahya'da 'Hemşireler Günü' düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren'in açılış konuşması ve Hemşirelerimizin gününün kutlamasıyla başlayan programda; Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan konuşmasında 2 yılı aşkındır devam eden ve zor süreçlerin gayret ve fedakarca üstesinden gelindiğinden bahsederek tüm hemşirelerin günlerini kutladı.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da konuşmasında; “Yaklaşık olarak 2,5 yıldır Kütahya'da görev yapmaktayım. 19 yıllık yöneticilik dönemimde pandemi dolayısıyla, en zorlu bir dönemi burada yaşadık diyebilirim. Bu zorlu süreçte asıl yükü çeken sizlersiniz, riskli gruptaki hastalara siz dokundunuz. Bizler planlamalar yaptık, ihtiyaçları gidermek noktasında çaba gösterdik, arzu edilen bir durum olmasa da servisleri yoğun bakımlara çevirdik, oralara hemşire düzenlemesi yaptık, geceleri uykusuz kalarak, hastalarımıza yatak ayarlamaya çalıştık, çok yorucu ve stresli zamanlardı. Ama birebir sizler, siz değerli kardeşlerim, arkadaşlarım her türlü riski göze alarak, evlatlarınızdan, ailelerinizden, sevdiklerinizden uzak kalarak, kendi hayatınızı riske atarak onları bu sıkıntıdan uzak tutmak adına evlerinize bile gitmediğiniz dönemler oldu. Takdire şayan bir olaydır bu. Üzüldüğümüz zamanlar oldu, hayatını kaybeden kardeşimiz oldu, Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Acı şeylerde yaşadık ama ülke olarak çok dramatik şeyler yaşamadan gücümüzü de görmüş olduk. Kimi Avrupa ülkelerinde koruyucu ekipman bulunmazken sağlık çalışanları veya kendisi adına tanımlanmış maske yüzünden ceza alan hekimler varken ülke olarak biz sorun yaşamadık" dedi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren; İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'a ve Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan'a hediye takdim etti.