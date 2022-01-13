İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da hibe desteği verilen işletmelerde dönem kontrolleri

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe ile desteklenen işletmelerin dönem kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personelince Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği verilen, Sobran köyündeki Yenilenebilir Enerji Üretimi, Merkez ilçedeki Bitkisel Ürün İşleme ve Paketleme ile Parmakören Mahallesindeki Hayvancılık Ekipmanları işletmelerinin dönem kontrolleri gerçekleştirildi.

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