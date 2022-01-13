Kütahya'da hibe desteği verilen işletmelerde dönem kontrolleri

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personelince Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği verilen, Sobran köyündeki Yenilenebilir Enerji Üretimi, Merkez ilçedeki Bitkisel Ürün İşleme ve Paketleme ile Parmakören Mahallesindeki Hayvancılık Ekipmanları işletmelerinin dönem kontrolleri gerçekleştirildi.